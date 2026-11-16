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Один із членів сім'ї не працює: як це впливає на розмір субсидії

05:43 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Один із членів сім'ї не працює: як це впливає на розмір субсидії Фото: ПФУ зробив важливе попередження (Getty Images)
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Якщо один із членів домогосподарства не працює, це може вплинути не лише на розмір житлової субсидії, а й на саме право отримувати державну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Пенсійний фонд під час призначення виплат перевіряє доходи всіх членів домогосподарства, а також з'ясовує, чи сплачували вони єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Водночас відсутність роботи не завжди означає автоматичну відмову в субсидії. Законодавство передбачає винятки для пенсіонерів, студентів, людей з інвалідністю та інших категорій громадян.

Чи впливає відсутність роботи на призначення субсидії

Так. Відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №848, наявність у домогосподарстві працездатної особи без доходів або з недостатнім доходом за певних умов може стати підставою для відмови в державній допомозі.

Зокрема, Пенсійний фонд перевіряє, чи досягла людина 18-річного віку на початок періоду, за який враховують доходи, чи мала вона офіційні надходження та чи сплачувався за неї ЄСВ.

Тому якщо дорослий працездатний член сім'ї не працює, не має доходів і за нього не сплачували мінімальний страховий внесок, це може перешкодити призначенню субсидії всьому домогосподарству.

Важливо, що йдеться не лише про самого заявника. Під час перевірки Пенсійний фонд враховує обставини всіх осіб, які входять до складу домогосподарства, а в передбачених законодавством випадках - також членів їхніх сімей.

До речі, раніше ми розповідали, як саме земельний пай може вплинути на субсидію.

Окрім того, РБК-Україна пояснювало, як онлайн оформити субсидію лише за 30 хвилин.

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