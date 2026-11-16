Один из членов семьи не работает: как это влияет на размер субсидии

Если один из членов домохозяйства не работает, это может повлиять не только на размер жилищной субсидии, но и на право получать государственную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Пенсионный фонд при назначении выплат проверяет доходы всех членов домохозяйства, а также выясняет, уплачивали ли они единый социальный взнос (ЕСВ).

В то же время, отсутствие работы не всегда означает автоматический отказ в субсидии. Законодательство предусматривает исключения для пенсионеров, студентов, людей с инвалидностью и других категорий граждан.

Влияет ли отсутствие работы на назначение субсидии

Да. Согласно пункту 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров №848, наличие в домохозяйстве трудоспособного лица без доходов или с недостаточным доходом в определенных условиях может стать основанием для отказа в государственной помощи.

В частности, Пенсионный фонд проверяет, достиг ли человек 18-летнего возраста на начало периода, за который учитывают доходы, имел ли он официальные поступления и уплачивался ли за него ЕСВ.

Поэтому если взрослый трудоспособный член семьи не работает, не имеет доходов и за него не уплачивался минимальный страховой взнос, это может помешать назначению субсидии всему домохозяйству.

Важно, что речь идет не только о самом заявителе. При проверке Пенсионный фонд учитывает обстоятельства всех лиц, входящих в состав домохозяйства, а в предусмотренных законодательством случаях - также членов их семей.