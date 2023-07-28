Один енергоблок у стані "гарячий зупин": скільки може працювати ЗАЕС без Каховської ГЕС

Запорізька АЕС може протягом двох місяців працювати з четвертим енергоблоком, переведеним у стан "гарячий зупин", без надходження води з Каховського водосховища. Проте це можливо за умови наявності кваліфікованого персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Держатомрегулювання Олега Корікова під час брифінгу .

"Раніше в гарячому стані перебував енергоблок номер 5, тепер енергоблок номер 4. Це все додаткові витрати водних ресурсів на охолодження. Але навіть в таких умовах на Запорізькій АЕС є додаткові варіанти забезпечити водні ресурси", - сказав він.

Коріков наголосив, що навіть у такій ситуації станцію можливо досить довгий час експлуатувати без надходження води з Каховського водосховища. Нагадаємо, що на початку червня росіяни підірвали Каховську ГЕС.

За його словами, АЕС можна експлуатувати не менше двох місяців без пошкодження активної зони, адже існують додаткові варіанти постачання води.

При цьому він зауважив, що це можливо за умов, якщо роботу здійснює відповідальний і передбачуваний менеджмент. Чого наразі на захопленій росіянами станції немає.

Ситуація на Запорізькій АЕС

24 липня росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин". В Енергоатомі зазначили, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, адже зараз експлуатація енергоблока має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин".

При цьому раніше повідомлялося, що окупанти додатково замінували ЗАЕС та помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

В МАГАТЕ заявляли, що вони знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС. Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що встановлені міни можуть вибухнути в будь-який момент.

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