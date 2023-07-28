Один энергоблок в состоянии "горячий останов": сколько может работать ЗАЭС без Каховской ГЭС

Запорожская АЭС может в течение двух месяцев работать с четвертым энергоблоком, переведенным в состояние "горячий останов", без поступления воды из Каховского водохранилища. Однако это возможно при наличии квалифицированного персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госатомрегулирования Олега Корикова во время брифинга .

"Раньше в горячем состоянии находился энергоблок номер 5, теперь энергоблок номер 4. Это все дополнительные расходы водных ресурсов на охлаждение. Но даже в таких условиях на Запорожской АЭС есть дополнительные варианты обеспечения водных ресурсов", - сказал он.

Кориков подчеркнул, что даже в такой ситуации станцию можно довольно долго эксплуатировать без поступления воды из Каховского водохранилища. Напомним, что в начале июня россияне подорвали Каховскую ГЭС.

По его словам, АЭС можно эксплуатировать не менее двух месяцев без повреждения активной зоны, ведь есть дополнительные варианты поставки воды.

При этом он отметил, что это возможно при условиях, если работу осуществляет ответственный и предсказуемый менеджмент. Чего сейчас на захваченной россиянами станции нет.

Ситуация на Запорожской АЭС

24 июля россияне перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячий останов". В Энергоатоме отметили, что такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки, ведь сейчас эксплуатация энергоблока должна осуществляться исключительно в состоянии "холодный останов".

При этом ранее сообщалось, что оккупанты дополнительно заминировали ЗАЭС и поместили взрывчатку на охладители энергоблоков.

В МАГАТЭ заявляли, что они обнаружили противопехотные мины на территории ЗАЭС. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что установленные мины могут взорваться в любой момент.

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