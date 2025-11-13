Один документ замість двох: уряд пропонує спростити деякі правила для іноземців

Український уряд погодив проєкт закону, який має спростити процедуру отримання дозволів на роботу і проживання для іноземців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
"Замість двох окремих документів - дозволу на працевлаштування і посвідки на проживання - буде єдиний дозвіл, який одразу дає право і жити, і працювати в Україні", - написав він.
За словами нардепа, у планах і створення державного онлайн-порталу, де українські роботодавці будуть публікувати вакансії, а іноземці дистанційно подаватимуть заяви на дозвіл.
Гончаренко повідомив, що наразі документ погодив Кабінет міністрів. Далі на нього чекає розгляд у парламенті.
Нагадаємо, в Україні поглиблюється кадровий дефіцит. Найбільше не вистачає працівників робітничих спеціальностей і середньої ланки. Компанії реагують, розширюючи мотиваційні пакети та співпрацюючи з університетами.
Зазначимо, більшість українців не планують змінювати роботу, але готові це зробити заради вищої зарплати. 60% працівників залишаються на поточному місці, тоді як 64% розглянули б нову пропозицію з кращою оплатою. Головні причини залишатися - гнучкий графік, стабільність і колектив.
РБК-Україна раніше писало, що більшість українських роботодавців не поспішають наймати іноземців.
Наразі лише 13% компаній відкриті до їхнього працевлаштування. Основними причинами небажання цього робити є відсутність потреби в іноземних кадрах і мовний бар’єр.