Один документ замість двох: уряд пропонує спростити деякі правила для іноземців

Фото: іноземцям в Україні спростять деякі правила (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Український уряд погодив проєкт закону, який має спростити процедуру отримання дозволів на роботу і проживання для іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"Замість двох окремих документів - дозволу на працевлаштування і посвідки на проживання - буде єдиний дозвіл, який одразу дає право і жити, і працювати в Україні", - написав він.

За словами нардепа, у планах і створення державного онлайн-порталу, де українські роботодавці будуть публікувати вакансії, а іноземці дистанційно подаватимуть заяви на дозвіл.

Гончаренко повідомив, що наразі документ погодив Кабінет міністрів. Далі на нього чекає розгляд у парламенті.

Нагадаємо, в Україні поглиблюється кадровий дефіцит. Найбільше не вистачає працівників робітничих спеціальностей і середньої ланки. Компанії реагують, розширюючи мотиваційні пакети та співпрацюючи з університетами.

Зазначимо, більшість українців не планують змінювати роботу, але готові це зробити заради вищої зарплати. 60% працівників залишаються на поточному місці, тоді як 64% розглянули б нову пропозицію з кращою оплатою. Головні причини залишатися - гнучкий графік, стабільність і колектив.

РБК-Україна раніше писало, що більшість українських роботодавців не поспішають наймати іноземців.

Наразі лише 13% компаній відкриті до їхнього працевлаштування. Основними причинами небажання цього робити є відсутність потреби в іноземних кадрах і мовний бар’єр.

