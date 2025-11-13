RU

Общество Образование Деньги Изменения

Один документ вместо двух: Кабмин предлагает упростить некоторые правила для иностранцев

Фото: иностранцам в Украине упростят некоторые правила (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинское правительство согласовало проект закона, который должен упростить процедуру получения разрешений на работу и проживание для иностранцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

"Вместо двух отдельных документов - разрешения на трудоустройство и вида на жительство - будет единое разрешение, которое сразу дает право и жить, и работать в Украине", - написал он.

По словам нардепа, в планах и создание государственного онлайн-портала, где украинские работодатели будут публиковать вакансии, а иностранцы дистанционно будут подавать заявления на разрешение.

Гончаренко сообщил, что сейчас документ согласовал Кабинет министров. Далее его ждет рассмотрение в парламенте.

 

Напомним, в Украине углубляется кадровый дефицит. Больше всего не хватает работников рабочих специальностей и среднего звена. Компании реагируют, расширяя мотивационные пакеты и сотрудничая с университетами.

Отметим, большинство украинцев не планируют менять работу, но готовы это сделать ради более высокой зарплаты. 60% работников остаются на текущем месте, тогда как 64% рассмотрели бы новое предложение с лучшей оплатой. Главные причины оставаться - гибкий график, стабильность и коллектив.

РБК-Украина ранее писало, что большинство украинских работодателей не спешат нанимать иностранцев.

Сейчас лишь 13% компаний открыты к их трудоустройству. Основными причинами нежелания этого делать являются отсутствие потребности в иностранных кадрах и языковой барьер.

