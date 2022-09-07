Один из дивизионов России потерял боеспособность на Харьковском направлении, - Генштаб

Один из артиллерийских дивизионов России на Харьковском направлении потерял около 60% личного состава и техники. Усложненная логистика еще больше усугубляет положение врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Также стало известно, что один из артиллерийских дивизионов противника, который действует на Херсонском направлении, потерял до 60 процентов личного состава и техники и считается небоеспособным. Из-за усложнения логистики в подразделениях врага нехватка топлива и боеприпасов", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Балаклее Харьковской области жителей призвали соблюдать режим информационной тишины по поводу действий украинских военных.

Через некоторое время бойцы Вооруженных сил Украины сняли флаг оккупантов в селе Новая Гусаровка, которое расположено неподалеку от самой же Балаклеи.

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