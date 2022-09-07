Один з дивізіонів Росії втратив боєздатність на Харківському напрямку, - Генштаб

Один з артилерійських дивізіонів Росії на Харківському напрямку втратив близько 60% особового складу й техніки. Ускладнена логістика ще більше погіршує становище ворога.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Також стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, що діє на Херсонському напрямку, втратив до 60 відсотків особового складу та техніки і вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики у підрозділах ворога нестача палива та боєприпасів", - пише пресслужба Генштабу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Балаклії Харківської області жителів закликали дотримуватися режиму інформаційної тиші з приводу дій українських військових.
Через деякий час бійці Збройних сил України зняли прапор окупантів у селі Нова Гусарівка, яке розташовано неподалік від самої ж Балаклії.
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