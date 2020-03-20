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Один из директоров "Нафтогаза" самоизолировался из-за подозрения на коронавирус

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 16:36
Один из директоров "Нафтогаза" самоизолировался из-за подозрения на коронавирус
Фото: Андрей Фаворов (РБК-Украина)

У чиновника был кашель и небольшая температура

Директор по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов отправился на самокарантин в связи с подозрением на коронавирус. Об этом Фаворов сообщил в Facebook.

Он уточнил, что решение о самоизоляции принял в соответствии с рекомендациями и внутренними протоколами НАК.

"Примерно неделю назад у меня был кашель, температура 37,5. Я в соответствии с рекомендациями и внутренними протоколами "Нафтогаза" самоизорировался, сижу дома и минимизировал все контакты. Чувствую себя прекрасно. Планирую так просидеть еще неделю", - сообщил чиновник.

По словам Фаворова, пока никаких симптомов коронавируса он не имеет.

"Чувствую себя отлично. Температура 36.6. Кашля нет", - сообщил Фаворов.

В настоящее время в Украине известно о 26 случаях заражения коронавирусом. В Черновицкой области, где зафиксировано больше всего заражений, местная власть призвала самоизолироваться 1500 человек, которые прибыли на территорию области из-за границы.

Также РБК-Украина сообщало, что на самоизоляции находится народный депутат Сергей Шахов, у которого подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Членам комитета по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовали также самоизолироваться из-за контакта с инфицированным нардепом.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 20 марта В Черновицкой области просят самоизолироваться 1500 человек
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