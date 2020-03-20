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В Черновицкой области просят самоизолироваться 1500 человек

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 15:42
В Черновицкой области просят самоизолироваться 1500 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Черновицкую область из-за границы вернулось как минимум 1500 человек

В Черновицкой области местные власти призвали самоизолироваться 1500 человек, которые прибыли на территорию области из стран, где фиксируют существенную вспышку коронавируса. Об этом во время брифинга заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент отсутствуют сведения обо всех граждан, которые вернулись на территорию области из-за границы. В частности, Черновицкий горсовет не подал соответствующий список. При этом все таки граждане являются потенциальными переносчиками коронавируса.

"Установлено по меньшей мере 1500 человек на территории Черновицкой области, которые вернулись из-за границы, из стран, где бушует эта инфекция. Мы надеемся на солидарность жителей Черновцов, городской власти, чтобы они также присоединились к учету таких лиц, поскольку сведения из Черновцов пока отсутствуют. Каждое такое лицо может быть потенциально тем, кто переносит эту инфекцию. Просьба ко всем максимально изолироваться и оставаться дома", - сообщил Осадчук.

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Одужав інфікований на коронавірус пацієнт з Чернівців. Сьогодні його виписують з лікарні.

Опубліковано Сергій Осачук Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах из больницы выписали первого инфицированного коронавирусом в Украине. Мужчине сделали повторный лабораторный анализ, который не выявил инфицирование.

Отметим, по состоянию на 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев коронавируса. Из них 15 зафиксированы в Черновицкой области.

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