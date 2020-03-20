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Один з директорів "Нафтогазу" самоізолювався через підозру на коронавірус

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 16:36
Один з директорів "Нафтогазу" самоізолювався через підозру на коронавірус
Фото: Андрій Фаворов (РБК-Україна)

У чиновника був кашель та невелика температура

Директор з інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов відправився на самокарантин у зв’язку з підозрою на коронавірус. Про це Фаворов повідомив у Facebook.

Він уточнив, що рішення про самоізоляцію прийняв відповідно до рекомендацій та внутрішніх протоколів НАК.

"Приблизно тиждень тому у мене був кашель, температура 37,5. Я у відповідності до рекомендацій і внутрішніх протоколів "Нафтогазу" самоізолювався, сиджу дома і мінімізував всі контакти. Почуваю себе чудово. Планую ще так просидіти тиждень", - повідомив чиновник.

За словами Фаворова, наразі жодних симптомів коронавірусу він не має.

"Почуваю себе відмінно. Температура 36.6. Кашлю немає", - повідомив Фаворов.

Наразі в Україні відомо про 26 випадків зараження коронавірусом. У Чернівецькій області, де зафіксовано найбільше заражень, місцева влада закликала самоізолюватися 1500 чоловік, які прибули на територію області з-за кордону.

Також РБК Україна повідомляло, що на самоізоляції знаходиться народний депутат Сергій Шахов, у якого підтвердили наявність коронавірусної інфекції. Членам комітету з питань екологічної політики та природокористування рекомендували також самоізолюватися через контакт з інфікованим нардепом.

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