Один ядерний вибух може знищити майже всі супутники на орбіті: що показало дослідження

Загроза для супутників на орбіті

На низькій навколоземній орбіті наразі обертаються понад 13 000 супутників, які забезпечують зв'язок, інтернет і прогнози погоди. Нове дослідження демонструє їхню вразливість перед потенційним ядерним вибухом у космосі.

Дослідники змоделювали наслідки підриву 1-мегатонної ядерної боєголовки на висоті 500 кілометрів над Південною Атлантикою. У цьому регіоні, відомому як Південно-Атлантична аномалія, магнітне поле Землі є незвично слабким.

Умови в цій зоні значно підсилили б ефекти вибуху, затримавши радіоактивні частинки в пастці магнітного поля. Супутники постійно проходили б крізь цю штучну радіаційну зону - це нагадувало б події після випробування Starfish Prime у 1962 році.

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Результати симуляції та наслідки

Згідно з розрахунками дослідників, враховуючи активні супутники станом на січень цього року, наслідки вибуху були б катастрофічними:

Наприкінці першого дня вибух вивів би з ладу 25 відсотків усього флоту супутників.

Через три дні не працювали б 78 відсотків апаратів.

Через тиждень цей показник зріс би до 98 відсотків.

Через 15 днів кількість виведених з ладу супутників досягла б 99,4 відсотка.

Навіть у гіпотетичному сценарії, якби апарати мали посилений радіаційний захист, 99,3 відсотка супутників усе одно вийшли б з ладу протягом 30 днів.

У разі використання слабшої 100-кілотонної боєголовки на нейтралізацію 99 відсотків апаратів знадобився б цілий рік.

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Проблема космічного сміття залишається?

Радіація стала б не єдиною небезпекою. Втрата маневреності першими ж пошкодженими супутниками призвела б до небезпечних зіткнень на орбіті.

Вчені оцінюють приблизно 20 зіткнень протягом перших двох років, а за 10 років утворилося б близько 3 900 нових фрагментів космічного сміття.

Відновлення орбітальної інфраструктури стало б вкрай складним завданням, оскільки новим апаратам довелося б виживати серед залишків радіації та уламків.