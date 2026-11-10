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Астрономи знайшли першу "планету-привида": телескоп NASA зафіксував її зникнення

19:12 10.11.2026 Вт
3 хв
aimg Ольга Завада
Астрономи знайшли першу "планету-привида": телескоп NASA зафіксував її зникнення Дослідники шукали планету 7 років і все ж втратили її (колаж: РБК-Україна)
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Група астрономів під керівництвом вчених із Каліфорнійського університету (UCLA) виявила першу в історії "планету, що зникає". Газовий гігант TOI-2535 b розташований на відстані близько 1000 світлових років від Землі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у фаховому віснику The Astrophysical Journal Letters.

TOI-2535 b належить до класу "гарячих Юпітерів" - великих газових планет, які обертаються дуже близько до своєї зірки. Один повний оберт (планетарний рік - прим. ред.) гігант робить лише за 8,25 земних доби.

Як планета "ховалася" від телескопів?

З квітня 2019 року по березень 2026 року космічний телескоп NASA TESS фіксував транзити TOI-2535 b - моменти, коли планета проходить перед диском своєї зірки та затіняє її світло.

Однак науковці помітили дивні аномалії у поведінці космічного тіла:

  • Проходження не підпорядковувалися чіткому графіку і зміщувалися за часом на період до 6 годин;
  • З кожним роком транзити ставали коротшими та менш глибокими;
  • У 2026 році планета повністю припинила проходити перед зіркою так, щоби її можна було побачити за допомогою космічних апаратів.

Астрофізики довели, що планета не вибухнула і не вилетіла із системи. Вона "сховалася" через гравітаційний вплив невидимки-сусіда.

Поруч із TOI-2535 b обертається ще одна масивна планета з нахиленою орбітою. Їхня взаємна гравітація змушує орбіти розхитуватися. У результаті орбіта TOI-2535 b змістилася і вийшла з прямої лінії спостереження телескопів.

Зникаючі транзити TOI-2535 b (відео: UCLA)

Читайте більше: Вчені вважали це неможливим: три планети пережили смерть власних зірок-гігантів

Рідкісне явище: таємниця походження

Вчені зазначають: це найекстремальніший приклад взаємодії планет із тих, які доводилося фіксувати. Зсув відбувся настільки швидко, що проходження припинилися просто під час серії спостережень.

За розрахунками науковців, наступного разу TOI-2535 b пройде перед своєю зіркою лише через 30-50 років, хоча її прихований сусід може з'явитися у полі зору телескопів раніше.

"Цей ефект аналогічний сонячним і місячним затемненням на Землі: вони відбуваються не щомісяця саме через нахил орбіти Місяця", - пояснили дослідники.

Відкриття також ставить під сумнів традиційні теорії формування "гарячих Юпітерів". Зазвичай ці гіганти формуються далеко від зірки, де багато льоду, а потім мігрують ближче.

На цей час існують дві версії такої міграції:

  • Жорстка - коли через зіткнення чи хаотичне виштовхування планета виходить на видовжену орбіту, а потім зірка притягує її до себе.
  • Спокійна - коли планета повільно спіралеподібно зміщується всередину разом із газопиловим диском.

Наявність сусідньої планети та розхитана орбіта TOI-2535 b вказують на більш рідкісний, але надзвичайно цікавий сценарій повільного вимушеного дрейфу, під час якого планети тривалий час гравітаційно впливали одна на одну.

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