SpaceX та NVIDIA готують орбітальні суперкомп’ютери: як вони змінять інтернет

SpaceX у партнерстві з NVIDIA планує розпочати запуск орбітальних комп'ютерних систем StarMind. Амбітний проєкт має кардинально змінити глобальну інфраструктуру зв'язку та обчислень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

Орбітальні суперкомп'ютери StarMind

Запуск перших систем StarMind SI заплановано на третій квартал 2027 року, а активне розгортання інфраструктури триватиме протягом 2028-2029 років.

Проєкт розробляється спільно з компанією NVIDIA. Первинне апаратне забезпечення базуватиметься на новітній платформі NVIDIA Vera Rubin NVL72, що дозволить успішно виконувати складні обчислювальні завдання поза межами традиційних наземних дата-центрів.

~100 lasers per satellite, each operating above 10 Tb/s, with over 100k satellites should be able to outcompete undersea cables. Speed of light in space is ~40% faster than cable and the path is direct, instead of following the outline of land masses. — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026

Революція у супутниковому зв'язку Starlink?

Перенесення обчислень у космос відкриває нові можливості для глобальної передачі даних. Компанія вже працює над четвертим поколінням супутників Starlink, які запропонують у 10 разів більшу ємність порівняно з попередньою версією.

Головну роль у цьому відіграватиме модернізований лазерний зв'язок.

Кожен супутник планується оснастити 10 лазерними лініями наступного покоління.

Швидкість передачі даних через кожне посилання перевищуватиме 10 терабіт на секунду.

У перспективі угруповання з понад 100 000 супутників зі ста лінками на кожному зможе скласти серйозну конкуренцію підводним інтернет-кабелям.

Головна перевага такого підходу полягає у фізиці передачі: світло у відкритому космосі рухається приблизно на 40 відсотків швидше, ніж через скляні волоконно-оптичні кабелі, обираючи при цьому пряміші маршрути між віддаленими точками планети.

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Мегацентр у Мемфісі та нові проєкти Tesla

Паралельно з космічними проєктами компанії Ілона Маска розвивають інфраструктуру для обчислень і виробництва мікросхем.

Зокрема, у Мемфісі, штат Теннессі, розташований масштабний обчислювальний комплекс із власною енергетичною системою потужністю понад 1 ГВт.

За наявними даними, його інфраструктуру збудували приблизно за рік, хоча зазвичай подібні проєкти потребують до п'яти років.

Окремий напрям - розвиток виробництва напівпровідників у Техасі. Tesla створює дослідницький центр на базі Gigafactory Texas, щоб скоротити цикл розробки чипів із року до 1 місяця.

Водночас у графстві Граймс будують завод Terafab, який має охопити повний виробничий цикл - від виготовлення логічних чипів і пам'яті до літографії та фінального пакування.