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Один ядерный взрыв может уничтожить почти все спутники на орбите: что показало исследование

08:11 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Ученые выяснили, сколько спутников выживет после ядерного взрыва на орбите (изображение: РБК-Украина)

Новое исследование ученых из Университета Висконсин-Мэдисон и Принстонского университета показало, что один ядерный взрыв на высокой орбите может уничтожить практически все спутники на низкой околоземной орбите Земли в течение месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv.

Угроза для спутников на орбите

На низкой околоземной орбите вращаются более 13 000 спутников, обеспечивающих связь, интернет и прогнозы погоды. Новое исследование демонстрирует их уязвимость перед потенциальным ядерным взрывом в космосе.

Исследователи смоделировали последствия взрыва 1-мегатонной ядерной боеголовки на высоте 500 километров над Южной Атлантикой. В этом регионе, известном как Южно-Атлантическая аномалия, магнитное поле Земли необычно слабо.

Условия в этой зоне значительно усилили бы эффекты взрыва, задержав радиоактивные частицы в ловушке магнитного поля .

Спутники постоянно проходили бы через эту искусственную радиационную зону - это напоминало бы события после испытания Starfish Prime в 1962 году.

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Результаты симуляции и последствия

Согласно расчетам исследователей, учитывая активные спутники по состоянию на январь этого года, последствия взрыва были бы катастрофическими.

  • В конце первого дня взрыв вывел бы из строя 25 процентов всего флота спутников.
  • Через три дня не работало бы 78 процентов аппаратов.
  • Через неделю этот показатель вырос бы до 98 процентов.
  • Через 15 дней количество выведенных из строя спутников достигло бы 99,4 процента.

Даже в гипотетическом сценарии, если бы аппараты имели усиленную радиационную защиту, 99,3 процента спутников все равно вышли бы из строя в течение 30 дней.

В случае использования более слабой 100-килотонной боеголовки на нейтрализацию 99 процентов аппаратов понадобился бы круглый год.

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Проблема космического мусора остается?

Радиация стала бы не единственной опасностью. Потеря маневренности первыми поврежденными спутниками привела бы к опасным столкновениям на орбите.

Ученые оценивают примерно 20 столкновений в течение первых двух лет, а за 10 лет образовалось около 3 900 новых фрагментов космического мусора.

Восстановление орбитальной инфраструктуры стало бы очень сложной задачей, поскольку новым аппаратам пришлось бы выживать среди остатков радиации и обломков.

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