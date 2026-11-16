Один ядерный взрыв может уничтожить почти все спутники на орбите: что показало исследование

Новое исследование ученых из Университета Висконсин-Мэдисон и Принстонского университета показало, что один ядерный взрыв на высокой орбите может уничтожить практически все спутники на низкой околоземной орбите Земли в течение месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv.
На низкой околоземной орбите вращаются более 13 000 спутников, обеспечивающих связь, интернет и прогнозы погоды. Новое исследование демонстрирует их уязвимость перед потенциальным ядерным взрывом в космосе.
Исследователи смоделировали последствия взрыва 1-мегатонной ядерной боеголовки на высоте 500 километров над Южной Атлантикой. В этом регионе, известном как Южно-Атлантическая аномалия, магнитное поле Земли необычно слабо.
Условия в этой зоне значительно усилили бы эффекты взрыва, задержав радиоактивные частицы в ловушке магнитного поля .
Спутники постоянно проходили бы через эту искусственную радиационную зону - это напоминало бы события после испытания Starfish Prime в 1962 году.
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Согласно расчетам исследователей, учитывая активные спутники по состоянию на январь этого года, последствия взрыва были бы катастрофическими.
Даже в гипотетическом сценарии, если бы аппараты имели усиленную радиационную защиту, 99,3 процента спутников все равно вышли бы из строя в течение 30 дней.
В случае использования более слабой 100-килотонной боеголовки на нейтрализацию 99 процентов аппаратов понадобился бы круглый год.
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Радиация стала бы не единственной опасностью. Потеря маневренности первыми поврежденными спутниками привела бы к опасным столкновениям на орбите.
Ученые оценивают примерно 20 столкновений в течение первых двух лет, а за 10 лет образовалось около 3 900 новых фрагментов космического мусора.
Восстановление орбитальной инфраструктуры стало бы очень сложной задачей, поскольку новым аппаратам пришлось бы выживать среди остатков радиации и обломков.