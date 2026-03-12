Один день війни США з Іраном дорівнює 11 дням оборони України: цифри, що приголомшують

Таку оцінку озвучив сенатор Кріс Кунс — головний демократ підкомітету з оборонних асигнувань. За його словами, ці дані відповідають попереднім розрахункам, які на закритому брифінгу представило Міністерство оборони США.

Скільки коштували перші дні конфлікту

Про витрати американської сторони повідомляли американські ЗМІ, посилаючись на джерела серед законодавців, які були присутні на брифінгу. За попередніми оцінками, вартість перших шести днів бойових дій перевищила 11 млрд доларів, і ця сума ще не включає всіх можливих витрат.

Раніше також повідомлялося, що лише за перші два дні операції США використали боєприпасів більш ніж на 5,6 млрд доларів.

Порівняння з витратами України на війну

Масштаби цих витрат особливо помітні у порівнянні з витратами Україна на війну. За словами народної депутатки Роксолана Підласа, у 2025 році один день війни для України коштував приблизно 172 млн доларів.

Якщо порівняти ці показники, то один день війни США з Іраном обходиться приблизно у 1,883 млрд доларів. За українськими мірками, такої суми вистачило б приблизно на 10–11 днів оборони проти російської агресії.

Якщо ж брати загальні витрати США за шість днів — 11,3 млрд доларів, — то для України цих коштів вистачило б приблизно на два місяці війни.

Співвідношення з оборонним бюджетом України

Ще більш показовим є порівняння із загальними оборонними бюджетами України. У 2025 році оборонний бюджет України становив близько 49 млрд доларів.

За нинішніх темпів витрат, які демонструє американська операція, такої суми США вистачило б приблизно на 26 днів бойових дій.

У державному бюджеті України на 2026 рік на сектор оборони передбачено 2,8 трлн гривень, що за курсом Національний банк України становить приблизно 63,5 млрд доларів.

За оцінками експертів, якщо інтенсивність бойових дій залишиться на нинішньому рівні, весь оборонний бюджет України на 2026 рік США могли б використати приблизно за 33–34 дні війни.

Що показує це порівняння

Опубліковані цифри демонструють разючу різницю між витратами найбільшої військової держави світу і країни, яка вже третій рік веде оборонну війну. Навіть кілька днів масштабної операції США за витратами можуть дорівнювати місяцям бойових дій для України.