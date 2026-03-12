Один день войны США с Ираном равен 11 дням обороны Украины: ошеломляющие цифры

Такую оценку озвучил сенатор Крис Кунс - главный демократ подкомитета по оборонным ассигнованиям. По его словам, эти данные соответствуют предварительным расчетам, которые на закрытом брифинге представило Министерство обороны США.

Сколько стоили первые дни конфликта

О расходах американской стороны сообщали американские СМИ, ссылаясь на источники среди законодателей, которые присутствовали на брифинге. По предварительным оценкам, стоимость первых шести дней боевых действий превысила 11 млрд долларов, и эта сумма еще не включает всех возможных расходов.

Ранее также сообщалось, что только за первые два дня операции США использовали боеприпасов более чем на 5,6 млрд долларов.

Сравнение с расходами Украины на войну

Масштабы этих расходов особенно заметны по сравнению с затратами Украины на войну. По словам народного депутата Роксолана Пидласа, в 2025 году один день войны для Украины стоил примерно 172 млн долларов.

Если сравнить эти показатели, то один день войны США с Ираном обходится примерно в 1,883 млрд долларов. По украинским меркам, такой суммы хватило бы примерно на 10-11 дней обороны против российской агрессии.

Если же брать общие расходы США за шесть дней - 11,3 млрд долларов, - то для Украины этих средств хватило бы примерно на два месяца войны.

Соотношение с оборонным бюджетом Украины

Еще более показательным является сравнение с общими оборонными бюджетами Украины. В 2025 году оборонный бюджет Украины составлял около 49 млрд долларов.

При нынешних темпах расходов, которые демонстрирует американская операция, такой суммы США хватило бы примерно на 26 дней боевых действий.

В государственном бюджете Украины на 2026 год на сектор обороны предусмотрено 2,8 трлн гривен, что по курсу Национальный банк Украины составляет примерно 63,5 млрд долларов.

По оценкам экспертов, если интенсивность боевых действий останется на нынешнем уровне, весь оборонный бюджет Украины на 2026 год США могли бы использовать примерно за 33-34 дня войны.

Что показывает это сравнение

Опубликованные цифры демонстрируют разительную разницу между расходами крупнейшей военной державы мира и страны, которая уже третий год ведет оборонительную войну. Даже несколько дней масштабной операции США по затратам могут равняться месяцам боевых действий для Украины.