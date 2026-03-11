Удар по школі в Ірані був помилкою США: NYT розкрило деталі розслідування

США відповідальні за удар по школі в Ірані, де загинули щонайменше 175 людей - переважно діти. Такий висновок зробило внутрішнє розслідування Пентагону.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times , до таких висновків дійшли американські чиновники, знайомі з перебігом розслідування.

США завдали удару по школі

28 лютого ракета "Томагавк" влучила в початкову школу Шаджара Тайєбех у місті Мінаб. Удар завдало Центральне командування США - в рамках атак на сусідню військово-морську базу КВІР.

Школа розташована на тому ж кварталі, що й база. Колись будівля входила до її складу - але ще між 2013 і 2016 роками її відгородили та облаштували під школу.

Чому сталася помилка

Розвідувальне управління Міністерства оборони США передало будівлю як військову ціль - із застарілими даними. Офіцери Центрального командування не перевірили інформацію перед ударом.

Супутникові знімки The Times підтвердили: сторожові вежі давно знесені, є три громадські входи та дитячі майданчики з яскравими стінами.

Слідчі досі з'ясовують:

чому застарілі дані не перевірили

чи мало розвідуправління актуальну інформацію

хто конкретно відповідає за збій.

Фото: наслідки удару по школі 28 лютого 2026 року (Getty Images)

Трамп звинувачував Іран

Попри висновки розслідування, президент США Дональд Трамп кілька разів публічно перекладав провину. "На мою думку, виходячи з того, що я бачив, це зробив Іран. Як ви знаєте, вони дуже неточні зі своїми боєприпасами. У них взагалі немає точності", - заявив він журналістам.

Пізніше Трамп визнав, що "недостатньо про це знає", і пообіцяв прийняти офіційні результати розслідування.