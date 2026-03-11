ua en ru
Ср, 11 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"На прицілі не лише Україна": у Німеччині попередили про плани Путіна в Європі

23:01 11.03.2026 Ср
2 хв
РФ може скористатись загостренням ситуації навколо Ірану
aimg Валерій Ульяненко
"На прицілі не лише Україна": у Німеччині попередили про плани Путіна в Європі Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Не лише Україна, а й країни Євросоюзу "на прицілі" Росії. Зокрема, значно зросла тема гібридної війни та кібератак.

Про це заявила президентка Бундестагу Юлія Кльокнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Читайте також: Зеленський звернувся до Трампа: "Тисніть на Путіна, а не на мене"

"Ми - німці і також інші європейські країни - добре усвідомлюємо, що Росія має на прицілі не лише Україну. До речі, можу сказати, що тема гібридної війни, кібератак тощо дуже сильно зросла - також проти німецького Бундестагу. Росія є великою загрозою, ми це знаємо", - підкреслила вона.

Кльокнер додала, що ЄС "дуже реалістично" оцінює ситуацію і не виключає нічого з того, що може планувати російський диктатор Володимир Путін. Так вона прокоментувала запитання щодо можливих провокацій РФ на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Протидія РФ та досвід України у війні

Крім того, Кльокнер наголосила на важливості вжиття заходів щодо обмеження можливостей країни-агресорки фінансувати війну проти України.

Президентка Бундестагу зауважила, що Німеччина "не відвертає увагу" від України попри зосередження уваги значної частини світу на Близькому Сході.

Кльокнер також відзначила досвід України у протидії безпілотникам і гібридним загрозам, який є важливим для партнерів.

"Ви напрацювали неймовірну експертизу у питаннях виявлення дронів та протидії дронам", - зазначила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про три ключові напрями, у яких Україна очікує підтримки від Німеччини. Зокрема, це: гарантії безпеки після війни, фінансування оборони та допомога в захисті енергосистеми.

Зазначимо, Україна ділиться з партнерами власним бойовим досвідом, отриманим під час війни з країною-агресоркою. Українські військові інструктори невдовзі вирушать до Німеччини, щоб навчати німецьких солдатів.

Берлін планує посилювати підготовку армії до можливих російських загроз. За оцінками розвідок Німеччини та інших країн НАТО, РФ може бути готовою до масштабного нападу на Альянс уже до 2029 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Близький Схід Війна в Україні
Новини
Зеленський звернувся до Трампа: "Тисніть на Путіна, а не на мене"
Зеленський звернувся до Трампа: "Тисніть на Путіна, а не на мене"
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком