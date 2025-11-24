Один день чи два? Освітній комітет визначився із форматом проведення НМТ-2026
Комітет Верховної Ради з питань освіти підтримав законопроект, який визначає формат вступної кампанії 2026 року. Тестування знову проходитиме в один день, як і торік.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака у Telegram.
Чому вибрали модель "в один день"
За словами Бабака, перед ухваленням рішення відбулося багато консультацій з абітурієнтами, батьками, освітянами, університетами, школами та дітьми за кордоном. Розглядали два варіанти: тестування у кілька днів або збереження торішнього формату.
"Після детального аналізу більшість зійшлася на тому, що найсправедливішим і найзрозумілішим для всіх залишається формат минулого року - в один день тестування з можливістю додаткових сесій", - зазначив Бабак.
За його словами, така модель забезпечує рівні умови для всіх вступників незалежно від місця проживання та перебування.
Умови для прифронтових громад і дітей за кордоном
Комітет окремо проаналізував можливості організації тестування в прифронтових регіонах, а також умови для абітурієнтів, які вимушено перебувають за кордоном. Оцінювали й технічні можливості проведення НМТ у різних локаціях.
Крім того, врахували результати опитування цьогорічних учасників тестування. Більшість із них визнали, що одноденний формат був би комфортнішим на тлі логістичних складнощів і додаткового стресу.
Що вирішив освітній комітет
Комітет підтримав збереження моделі НМТ у форматі одного дня з додатковими сесіями. На думку парламентарів, саме така система гарантує прозорість, справедливість та рівний доступ до вступної кампанії.
Раніше ми писали про те, що у Верховній Раді уже зареєстрували законопроект, який передбачає той самий формат проведення НМТ-2026, що був цього року. Він має складатися із 4 предметів, трьох обов'язкових (математика, українська мова та історія України) та одного на вибір (українська література, географія, біологія, фізика, хімія або іноземні мови - англійська, німецька, французька та іспанська).
Читайте також про те, що під час вступної кампанії у 2026 році Міністерство освіти і науки планує відмовитися від мотиваційних листів та зменшити кількість заяв від абітурієнтів.
Нагадаємо, що у МОН розглядають можливість запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.