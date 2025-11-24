Один день или два? Образовательный комитет определился с форматом проведения НМТ-2026

Комитет Верховной Рады по вопросам образования поддержал законопроект, который определяет формат вступительной кампании 2026 года. Тестирование снова будет проходить в один день, как и в прошлом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака в Telegram .

Почему выбрали модель "в один день"

По словам Бабака, перед принятием решения состоялось много консультаций с абитуриентами, родителями, педагогами, университетами, школами и детьми за рубежом. Рассматривали два варианта: тестирование в несколько дней или сохранение прошлогоднего формата.

"После детального анализа большинство сошлось на том, что самым справедливым и понятным для всех остается формат прошлого года - в один день тестирования с возможностью дополнительных сессий", - отметил Бабак.

По его словам, такая модель обеспечивает равные условия для всех поступающих независимо от места жительства и пребывания.

Условия для прифронтовых громад и детей за границей

Комитет отдельно проанализировал возможности организации тестирования в прифронтовых регионах, а также условия для абитуриентов, которые вынужденно находятся за границей. Оценивали и технические возможности проведения НМТ в разных локациях.

Кроме того, учли результаты опроса нынешних участников тестирования. Большинство из них признали, что однодневный формат был бы более комфортным на фоне логистических сложностей и дополнительного стресса.

Что решил образовательный комитет

Комитет поддержал сохранение модели НМТ в формате одного дня с дополнительными сессиями. По мнению парламентариев, именно такая система гарантирует прозрачность, справедливость и равный доступ к вступительной кампании.