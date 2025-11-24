ua en ru
Один день или два? Образовательный комитет определился с форматом проведения НМТ-2026

Понедельник 24 ноября 2025 13:36
UA EN RU
Один день или два? Образовательный комитет определился с форматом проведения НМТ-2026 Каким будет формат НМТ 2026 (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Комитет Верховной Рады по вопросам образования поддержал законопроект, который определяет формат вступительной кампании 2026 года. Тестирование снова будет проходить в один день, как и в прошлом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака в Telegram.

Почему выбрали модель "в один день"

По словам Бабака, перед принятием решения состоялось много консультаций с абитуриентами, родителями, педагогами, университетами, школами и детьми за рубежом. Рассматривали два варианта: тестирование в несколько дней или сохранение прошлогоднего формата.

"После детального анализа большинство сошлось на том, что самым справедливым и понятным для всех остается формат прошлого года - в один день тестирования с возможностью дополнительных сессий", - отметил Бабак.

По его словам, такая модель обеспечивает равные условия для всех поступающих независимо от места жительства и пребывания.

Условия для прифронтовых громад и детей за границей

Комитет отдельно проанализировал возможности организации тестирования в прифронтовых регионах, а также условия для абитуриентов, которые вынужденно находятся за границей. Оценивали и технические возможности проведения НМТ в разных локациях.

Кроме того, учли результаты опроса нынешних участников тестирования. Большинство из них признали, что однодневный формат был бы более комфортным на фоне логистических сложностей и дополнительного стресса.

Что решил образовательный комитет

Комитет поддержал сохранение модели НМТ в формате одного дня с дополнительными сессиями. По мнению парламентариев, именно такая система гарантирует прозрачность, справедливость и равный доступ к вступительной кампании.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект, который предусматривает тот же формат проведения НМТ-2026, что был в этом году. Он должен состоять из 4 предметов, трех обязательных (математика, украинский язык и история Украины) и одного на выбор (украинская литература, география, биология, физика, химия или иностранные языки - английский, немецкий, французский и испанский).

Читайте также о том, что во время вступительной кампании в 2026 году Министерство образования и науки планирует отказаться от мотивационных писем и уменьшить количество заявлений от абитуриентов.

Напомним, что в МОН рассматривают возможность введения зимней вступительной кампании для абитуриентов.

НМТ Образование в Украине
