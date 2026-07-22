Одесу накрив запах диму: у ОВА пояснили, що відбувається

Мешканці Одеси і Одеського району другу добу відчувають їдкий запах диму. Причиною стало тління рослинності на полях зрошення навколо міста площею близько 8 гектарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
За словами Кіпера, запах диму, який відчувають жителі Одеси і району, пов'язаний з тлінням рослинності на полях зрошення навколо міста.
Роботи з ліквідації загоряння сухої трави та очерету на полях зрошення тривають з 20 липня. Площа тління становить близько 8 гектарів.
Рятувальники ГУ ДСНС в Одеській області залучили необхідні сили і засоби.
Голова ОВА пояснив, чому загоряння не вдається погасити швидко. За його словами, є дві головні причини:
Усі служби продовжують працювати над повною ліквідацією осередків тління.
За словами Кіпера, наразі екологи проводять моніторинг атмосферного повітря. Показники не свідчать про критичне погіршення його якості.
Фахівці постійно контролюють стан повітря, а в разі його погіршення буде оперативно вжито необхідних заходів.
Такі процеси, за поясненням голови ОВА, характерні для спекотної погоди та залежать від напрямку і сили вітру.
За прогнозами, зі зміною напрямку вітру ситуація поступово покращиться, а запах диму зменшиться.
Нагадаємо, наприкінці червня в Києві та області фіксували масштабне погіршення якості повітря через масштабні лісові пожежі у Чорнобильській зоні.
На початку липня столицю знову оповило смогом - тоді задимлення стало наслідком поєднання двох чинників: пожеж у природних екосистемах області та продуктів горіння після ворожих обстрілів.