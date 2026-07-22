Одессу накрыл запах дыма: в ОВА объяснили, что происходит

Жители Одессы и Одесского района вторые сутки испытывают едкий запах дыма. Причиной стало тление растительности на полях полива вокруг города площадью около 8 гектаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера .
По словам Кипера, запах дыма, испытываемый жителями Одессы и района, связан с тлением растительности на полях орошения вокруг города.
Работы по ликвидации возгорания сухой травы и камыша на полях орошения продолжаются с 20 июля. Площадь тления составляет около 8 гектаров.
Спасатели ГУ ГСЧС в Одесской области привлекли необходимые силы и средства.
Глава ОВА объяснил, почему возгорание не удается погасить быстро. По его словам, есть две главные причины:
Все службы продолжают работать над полной ликвидацией очагов тления.
По словам Кипера, экологи проводят мониторинг атмосферного воздуха. Показатели не свидетельствуют о критическом ухудшении его качества.
Специалисты постоянно контролируют состояние воздуха, а в случае его ухудшения будут оперативно приняты необходимые меры.
Такие процессы, по объяснению главы ОВА, характерны для жаркой погоды и зависят от направления и силы ветра.
По прогнозам, с изменением направления ветра ситуация постепенно улучшится, а запах дыма снизится.
Напомним, в конце июня в Киеве и области фиксировали масштабное ухудшение качества воздуха из-за масштабных лесных пожаров в Чернобыльской зоне.
В начале июля столицу опять окутало смогом – тогда задымление стало следствием сочетания двух факторов: пожаров в природных экосистемах области и продуктов горения после вражеских обстрелов.