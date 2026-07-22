Одессу накрыл запах дыма: в ОВА объяснили, что происходит

По словам Кипера, запах дыма, испытываемый жителями Одессы и района, связан с тлением растительности на полях орошения вокруг города.

Работы по ликвидации возгорания сухой травы и камыша на полях орошения продолжаются с 20 июля. Площадь тления составляет около 8 гектаров.

Спасатели ГУ ГСЧС в Одесской области привлекли необходимые силы и средства.

Что усложняет ликвидацию

Глава ОВА объяснил, почему возгорание не удается погасить быстро. По его словам, есть две главные причины:

отсутствие подъезда к ячейкам тления;

необходимость каждый раз приостанавливать работы во время воздушных тревог.

Все службы продолжают работать над полной ликвидацией очагов тления.

Что с качеством воздуха

По словам Кипера, экологи проводят мониторинг атмосферного воздуха. Показатели не свидетельствуют о критическом ухудшении его качества.

Специалисты постоянно контролируют состояние воздуха, а в случае его ухудшения будут оперативно приняты необходимые меры.

Такие процессы, по объяснению главы ОВА, характерны для жаркой погоды и зависят от направления и силы ветра.

Когда ситуация должна улучшиться

По прогнозам, с изменением направления ветра ситуация постепенно улучшится, а запах дыма снизится.