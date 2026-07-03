Все через обстріл? Що насправді відбувається з повітрям у Києві та коли дим зникне
Задимлення в Києві стало наслідком поєднання двох чинників: пожеж у природних екосистемах області та продуктів горіння після ворожих обстрілів.
Про це розповів у коментарі для РБК-Україна синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Головне:
- Причини: погіршення якості повітря спричинене пожежами в екосистемах області та наслідками вчорашніх обстрілів.
- Радіація: станом на 9:00 ранку радіаційний фон у Києві залишався в межах норми.
- Прогноз: ситуація має покращитися у другій половині дня завдяки атмосферному фронту та очікуваним помірним дощам, які вимиють завислі речовини з повітря.
У Києві та області погіршилася якість повітря: що відомо
Експерт повідомив, що погіршення якості атмосферного повітря у п'ятницю, 3 липня, спостерігається не лише у Києві, але й по Київській області.
Така ситуація, за словами Семиліта, склалась на тлі:
- пожеж в екосистемах Київської області (дані про це УкрГМЦ передали спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій);
- залишків продуктів горіння після вчорашнього масованого удару РФ (в ніч на 2 липня).
"Наразі у нас спостерігається погіршення якості атмосферного повітря в Києві та області загалом", - констатував синоптик.
Коли ситуація покращиться
Семиліт повідомив, що ситуація з якістю повітря може покращитись вже найближчим часом.
"За рахунок надходження атмосферного фронту до території Київщини та міста Києва", - уточнив він.
Цей фронт, за очікуваннями синоптиків, принесе у другій половині дня помірні дощі.
"Які сприятимуть покращенню ситуації через вимивання завислих речовин з атмосферного повітря", - пояснив представник УкрГМЦ.
Яка ситуація з радіацією
Згідно з інформацією Семиліта, станом на 9 годину ранку сьогоднішнього дня радіаційний фон у столиці та області - залишався у межах норми.
"Це - така ситуація, яка в нас наразі спостерігається. І це поки що вся інформація, яка в нас є по забрудненню, яку ми можемо надати", - підсумував спеціаліст Українського гідрометеорологічного центру.
Нагадаємо, наприкінці червня мешканці Києва вже скаржились на дим і неприємний запах гарі "за вікном".
Тоді погіршення якості повітря у столиці та в окремих районах Київської області було пов'язане з масштабними лісовими пожежами у Чорнобильській зоні.
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