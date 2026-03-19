Одесу масовано атакували дрони РФ: пошкоджено висотку та нежитлову будівлю

Обстріл міста розпочався близько опівночі, в пабліках почали з'являтись новини про вибухи, які не були поодинокими та повторювались час від часу.

Повітряні Сили писали ще звечора середи, що групи дронів направляються на Одесу.

"Група ворожих ударних БпЛА з Чорного моря прямує у напрямку узбережжя Одещини (Чорноморськ, Одеса)", - повідомляли військові ПС.

Загалом близько опівночі стало відомо, що по всій Україні - загроза застосування балістики.

Згодом глава міської адміністрації Сергій Лисак написав - є перші відомості про пошкодження.

"Внаслідок масованої ворожої атаки маємо пошкодження житлової багатоповерхівки в одному з районів міста, а також нежитлової будівлі в іншому районі. Всі оперативні та екстрені служби вже працюють на місцях. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється", - написав він.