Одессу массированно атаковали дроны РФ: повреждены высотка и нежилое здание

00:45 19.03.2026 Чт
2 мин
Воздушные Силы весь вечер предупреждали об угрозах в воздухе для Одессы
aimg Маловичко Юлия
Фото: работники ГСЧС Украины (ГСЧС Одесская область)

Враг атаковал Одессу с 18 на 19 марта. Уже известно о том, что пострадала многоэтажка и нежилые здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской МВА Сергея Лысака.

Обстрел города начался около полуночи, в пабликах начали появляться новости о взрывах, которые не были единичными и повторялись время от времени.

Воздушные Силы писали еще вечером среды, что группы дронов направляются на Одессу.

"Группа вражеских ударных БпЛА с Черного моря направляется в направлении побережья Одесской области (Черноморск, Одесса)", - сообщали военные ВС.

В общем около полуночи стало известно, что по всей Украине - угроза применения баллистики.

Впоследствии глава городской администрации Сергей Лысак написал - есть первые сведения о повреждениях.

"В результате массированной вражеской атаки имеем повреждения жилой многоэтажки в одном из районов города, а также нежилого здания в другом районе. Все оперативные и экстренные службы уже работают на местах. Информация о пострадавших пока уточняется", - написал он.

Недавние обстрелы Одессы и области

Как известно, Одесщина время от времени оказывается под огнем врага. Ракеты и дроны, выпускаемые РФ, повреждают гражданские объекты, автомобили, инфраструктуру. Из-за этого у жителей области и города были зафиксированы блэкауты и проблемы с теплом и водоснабжением.

Например, РБК-Украина писала о дроновом ударе по Одессе, когда пострадало учебное заведение и другие здания. А накануне враг обстрелял инфраструктуру в Одесской области.

