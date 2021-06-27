В Одессу зашел американский эсминец. Четыре года назад он атаковал базу в Сирии

Задействованный в учениях "Си Бриз-2021" американский эсминец USS Ross зашел в порт Одессы. Он примет участие в масштабных учениях в Черном море.

Об этом говорится в сообщение на странице учений в Facebook .

"Эсминец Военно-морских сил США USS Ross прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze. Это 21-я итерация учений, в ходе которых более 30 стран объединятся в тренировках в Черном море", - говорится в сообщении.

Отметим, в апреле 2017 года эсминец USS Ross участвовал в ударе крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе "Эш-Шайрат".