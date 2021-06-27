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В Одессу зашел американский эсминец. Четыре года назад он атаковал базу в Сирии

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Одесса, Воскресенье 27 июня 2021 16:32
В Одессу зашел американский эсминец. Четыре года назад он атаковал базу в Сирии Фото: американский эсминец USS Ross (facebook.com/SeaBreezeexercise)
Автор: РБК-Украина

Задействованный в учениях "Си Бриз-2021" американский эсминец USS Ross зашел в порт Одессы. Он примет участие в масштабных учениях в Черном море.

Об этом говорится в сообщение на странице учений в Facebook.

"Эсминец Военно-морских сил США USS Ross прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze. Это 21-я итерация учений, в ходе которых более 30 стран объединятся в тренировках в Черном море", - говорится в сообщении.

Отметим, в апреле 2017 года эсминец USS Ross участвовал в ударе крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе "Эш-Шайрат".

Напомним, в этом году Украина проводит учения Sea Breeze 2021 с рекордным количеством стран-участниц. Всего в них примут участие 32 страны.

Российская сторона просила США воздержаться от участия в "Си Бриз", но Вашингтон направил в Черное море своих военных.

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Соединенные Штаты Америки Одесса учения
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