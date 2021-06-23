Россия просит США отказаться от участия в учениях Sea Breeze-2021
Посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США по поводу учений Sea Breeze-2021. Россияне просят отказаться от них.
В посольстве России заявили о якобы агрессивном характере учений Sea Breeze, который "никак не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе".
"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море", - говорится в сообщении.
По мнению посольства РФ, такие учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве".
Отметим, Украина в этом году проведет обучение Sea Breeze 2021 с рекордным количеством стран-участниц. Всего в военных учениях примут участие 32 страны.
Напомним, в Украине в 2021 году запланировано проведение семи международных военных учений, для чего предусмотрено 38,6 миллиона гривен.