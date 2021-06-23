ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия просит США отказаться от участия в учениях Sea Breeze-2021

Новина українською →
Москва, Среда 23 июня 2021 09:06
Россия просит США отказаться от участия в учениях Sea Breeze-2021 Фото: в Черном море проведут учения (facebook.com/navy_mil_gov_ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США по поводу учений Sea Breeze-2021. Россияне просят отказаться от них.

Об этом сообщает пресс-служба полольства в Twitter.

В посольстве России заявили о якобы агрессивном характере учений Sea Breeze, который "никак не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе".

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море", - говорится в сообщении.

По мнению посольства РФ, такие учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

Отметим, Украина в этом году проведет обучение Sea Breeze 2021 с рекордным количеством стран-участниц. Всего в военных учениях примут участие 32 страны.

Напомним, в Украине в 2021 году запланировано проведение семи международных военных учений, для чего предусмотрено 38,6 миллиона гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Sea Breeze
NEWS
Рост случаев: в Украине 835 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 835 новых заражений коронавирусом
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ