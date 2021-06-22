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Украина проведет учения Sea Breeze с рекордным количеством стран-участниц

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Вторник 22 июня 2021 13:38
Украина проведет учения Sea Breeze с рекордным количеством стран-участниц Фото: учения Sea Breeze в этом году будут рекордными (facebook com navy mil gov ua)
Автор: РБК-Украина

Украина в этом году проведет учения Sea Breeze 2021 с рекордным количеством стран-участниц. Всего в военных учениях примут участие 32 страны.

Об этом в Twitter сообщило посольство США в Украине.

Сообщается, что Шестой флот США официально объявил об участии в учениях Sea Breeze 2021, которые начнутся на следующей неделе в черноморском регионе.

Также сообщается, что нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц в истории учений - 32 страны с 6 континентов. В Sea Breeze 2021 примут участие 5 000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, а также 18 команд специальных операций и дайвинга.

Отметим, учения пройдут в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. Его целью является повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за усиление сотрудничества военном-морских стран НАТО и Украины в Черном море.

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учения Черное море Sea Breeze
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