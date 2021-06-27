До Одеси зайшов американський есмінець. Чотири роки тому він атакував базу в Сирії
Задіяний у навчаннях "Сі Бриз-2021" американський есмінець USS Ross зайшов до порту Одеси. Він візьме участь у масштабних навчаннях у Чорному морі.
Про це йдеться в повідомлення на сторінці навчань в Facebook.
"Есмінець Військово-Морських сил США USS Ross прибув до Одеси для участі в навчаннях Sea Breeze. Це 21-а ітерація навчань, в ході яких понад 30 країн об'єднаються в тренуваннях в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, в квітні 2017 року есмінець USS Ross брав участь в ударі крилатими ракетами "Томагавк" по сирійській авіабазі "Еш-Шайрат".
Нагадаємо, в цьому році Україна проводить навчання Sea Breeze 2021 з рекордною кількістю країн-учасниць. Загалом в них візьмуть участь 32 країни.
Російська сторона просила США утриматися від участі в "Сі Бриз", але Вашингтон направив до Чорного моря своїх військових.