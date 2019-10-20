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В Черное море вошел корабль с военными катерами для Украины

Новости » Политика    20.10.2019 - 11:36
В Черное море вошел корабль с военными катерами для Украины
Фото: корабль Ocean Freedom (marinetraffic.com)

Украине доставляют патрульные катера "Славянск" и "Старобельск"

В Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с военными катерами для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главного редактора издания BlackSeaNews Андрея Клименко.

По его словам, 20 октября в акваторию Черного моря вошел сухогруз Ocean Freedom, который доставит в одесский порт два патрульных катера, переданных Украине в рамках военной помощи США.

Ожидается, что сухогруз с катерами "Славянск" и "Старобельск" пришвартуется в одесском порту 20-21 октября. Примечательно, что эти катера класса Island, которые Соединенные Штаты обещали предоставить Украине, должны были прибыть еще в июле 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что американские катера класса Island идут в порт Одессы. Также ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скапаротти заявил, что США планируют передать Украине еще два катера класса Island. Они сейчас проходят техническое обслуживание.

Отметим, на прошлой неделе в Черное море вошел американский эсминец DDG78 USS Porter с управляемым ракетным оружием.

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