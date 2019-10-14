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Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый

Новости » Политика    14.10.2019 - 16:55
Украина впервые купит у США Javelin, - Чалый
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Украина вышла на тот уровень доверия, когда снимаются барьеры для закупки вооружения в США

Украина получит от США очередную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin не как военную помощь - это впервые будет иностранная военная закупка. Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью изданию LB.ua.

Экс-посол напомнил, что на следующий год Конгрессом утвержден план на наибольший за все годы бюджет помощи Украине. Он составляет более 700 млн долларов.

"Вы помните, что первая партия ПТРК Javelin поступила нам как помощь. Она оформлялась через финансовые механизмы, однако это все же была прямая помощь. Она не требовала возврата средств. Нынешняя партия - это закупка". - отметил он.

По его словам, Украина вышла на тот уровень доверия, когда снимаются барьеры для закупки вооружения в США

"Это иностранные военные продажи. Почему это важно? Потому что впервые мы вышли на уровень продажи между правительствами. Это не коммерческая продажа, коммерчески мы уже получали снайперские системы на 41 млн. Мы сейчас вышли на тот уровень доверия, когда для нас снимаются барьеры для закупки вооружения в США", - отметил он.

Напомним, в Министерстве обороны Украины планируют процесс закупки противотанковых комплексов Javelin, который в этом году будет проходить в тестовом режиме.

В начале октября госдепартамент США одобрил продажу Украине комплексов Javelin. Сообщается, в США готовы поставить 150 противотанковых ракет на сумму 39,3 млн долларов.

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