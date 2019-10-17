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Американские Island идут в порт Одессы

Новости » Политика    17.10.2019 - 10:10
Американские Island идут в порт Одессы
Фото: катер Island (uk wikipedia org Rnendza)

Катера должны быть в Украине уже в ноябре

Переданы Украине два американских патрульных катера класса Island ("Айленд") транспортируют морем на борту балкера. Об этом заявил заместитель начальника штаба ВМС по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко в комментарии "Радио Свобода".

Как отмечает Рыженко, катера, получившие имена "Старобельск" (P190) и "Славянск" (P191), должны прибыть в Украину в ноябре.

"История, которая длилась около пяти лет, подходит к завершению", - сказал он.

Напомним, ранее главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что США планируют передать Украине еще два катера класса Island. Они сейчас проходят техническое обслуживание в США.

Отметим, в Украине считают, что патрульные катера береговой охраны класса Island существенно усилят позиции Военно-морских сил Украины.

Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze-2017 было принято в июле 2017 года.

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