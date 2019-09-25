В Одессу прибыл корабль Береговой охраны Турции

Фото: корабль Береговой охраны Турции (facebook.com/mvs.gov.ua)

Это первый заход корабля Береговой охраны Турции в Одессу

Корабль Береговой охраны Турции прибыл с неофициальным визитом в Одессу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

Как сообщается, это первый заход корабля Береговой охраны Турции в Одессу.

"Договоренность об обмене дружественными визитами была достигнута во время предыдущих встреч на уровне МВД и руководства Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это первый заход корабля Береговой охраны Турции в Одессу, но не первый в Украине: до 2012 года существовала достаточно активная практика обмена визитами кораблей пограничных ведомств Украины и Турции, но все заходы турецких кораблей были в крымские пункты базирования.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 19 сентября американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в Одесский морской торговый порт.

Кроме того, 29 июня американский эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Carney впервые прибыл в Украину.

Добавим, что в Министерстве обороны планируют полностью перестраивать ВМС. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что в рамках реформирования Военно-морские силы будут полностью перестраивать.