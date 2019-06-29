В Одессу прибудет эсминец США USS Carney

Фото: USS Carney (twitter.com/natohawks)

Вместе с эсминцем направляется десантное судно USNS Yuma

Американский эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Carney направляется к порту Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства США в Украине Twitter.

В посольстве сообщили, что эсминец уже в пути и с нетерпением ждут увидеть его и экипаж в Одессе.

Эсминец "Карни", который в настоящее время входит в состав 24-й эскадры эсминцев США, относится к типу "Арле Берк" и может выполнять различные задачи благодаря сильному и сбалансированному вооружению, которое руководствуется единой системой Иджис.

Вместе с тем сообщается, что в Одессу впервые прибудет высокоскоростное десантное судно США USNS Yuma (T-EPF-8), которое должен принять участие в международных учениях Sea Breeze 2019, который станет вторым случаем в истории захода корабля этого типа в акватории Черного моря.

Судна этого типа являются многоцелевыми и ризначенні для работы в мелководных портах и на фарватерах.Они могут осуществлять гуманитарные миссии, перебрасывать войска, грузы и технику.

Ранее РБК-Украина сообщало, что самолет и беспилотник США провели разведку над Черным морем. Во вторник, 4 июня, с авиабазы Сигонелла вылетел стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который достиг черноморского побережья России, пролетев через воздушное пространство Греции и Украины, он также провел мониторинг линии разграничения на Донбассе.