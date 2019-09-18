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В Минобороны планируют полностью перестраивать ВМС

Новости » Политика    18.09.2019 - 12:25
В Минобороны планируют полностью перестраивать ВМС
Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Приоритетным вопросом станет развитие инфраструктуры и личного состава ВМС

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что в рамках реформирования Военно-морские силы будут полностью перестраивать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Загороднюка "Радио Свобода".

По словам Министра обороны, во время аннексии Крыма Украина потеряла большую часть ВМС.

"У нас вообще вопрос развития ВМС - это вопрос очень серьезного пересмотра. Потому что, как известно, вышла из Крыма очень небольшая часть, некоторые из них уволились после этого. И нам надо полностью перестраивать ВМС. То есть это не вопрос только личного состава, это вообще вопрос развития ВМС. Есть новая концепция, которая была разработана некоторое время. Но, к сожалению, мало из этой концепции было реализовано. То есть мы должны ее сейчас полностью вводить. И вообще это полный пересмотр того, каким образом будет ВМС развиваться, - рассказал Загороднюк.

Приоритетным при перестройке ВМС станет развитие инфраструктуры и личного состава.

"В первую очередь это развитие инфраструктуры. Есть такой вопрос, как развитие боевой инфраструктуры и предотвращения мероприятия вражеских сил с моря. Это первое. И, конечно, развитие самих кораблей. То есть наращивание возможностей. И также это развитие личного состава, тренировки, изменение доктрины", - сказал министр обороны.

Также Загороднюк отметил, что перестройка ВМС займет не один год, но начнут ее в ближайшее время.

Напомним, ранее Андрей Загороднюк сообщил, что Соединенные Штаты Америки планируют увеличить военную помощь Украине в следующем году. По словам министра обороны, США подтвердили готовность поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере и сфере безопасности.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина и НАТО договорились об активизации военной реформы. Также стороны договорились о продолжении практики совместной военной подготовки.

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