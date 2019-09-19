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Экспедиционный военный корабль США зашел в одесский порт

Новости » Политика    19.09.2019 - 12:35
Экспедиционный военный корабль США зашел в одесский порт
Фото: корабль USNS Yuma (nikolaev stream)

USNS Yuma - восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead

Американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Думская".

В 10:30 корабль ошвартовалась у причала. Как сообщается, американский корабль сначала направился в Поти (Грузия), однако грузинские власти по не понятной пока причине не позволили ему зайти в территориальные воды. Корабль потом развернулся и ушел в Одессу.

USNS Yuma - восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил приводят в движение водометные движители, разгоняющие корабль до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение 2400 тонн.

Напомним, 29 июня американский эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Carney впервые прибыл в Украину.

РБК-Украина писало, что в Минобороны планируют полностью перестраивать ВМС. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что в рамках реформирования Военно-морские силы будут полностью перестраивать.

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