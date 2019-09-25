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В Одесу прибув корабель Берегової охорони Туреччини

Новини » Політика    25.09.2019 - 11:58
В Одесу прибув корабель Берегової охорони Туреччини
Фото: корабель Берегової охорони Туреччини (facebook.com/mvs.gov.ua)

Це перший захід корабля Берегової охорони Туреччини в Одесу

Корабель Берегової охорони Туреччини прибув з неофіційним візитом до Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

Як повідомляється, це перший захід корабля Берегової охорони Туреччини в Одесу.

"Домовленість про обмін дружніми візитами була досягнута під час попередніх зустрічей на рівні керівництва МВС і Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що це перший захід корабля Берегової охорони Туреччини в Одесу, але не перший в Україні: до 2012 року існувала досить активна практика обміну візитами кораблів прикордонних відомств України та Туреччини, але всі заходи турецьких кораблів були кримські пункти базування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 вересня американський транспортно-десантний корабель USNS Yuma зайшов в Одеський морський торговий порт.

Крім того, 29 червня американський есмінець Військово-морських сил Сполучених Штатів USS Carney вперше прибув в Україну.

Додамо, що в Міністерстві оборони планують повністю перебудовувати ВМС. Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, що в рамках реформування Військово-морські сили будуть повністю перебудовувати.

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