Под Одессой зафиксировали принуждение к голосованию на участке в психбольнице

В Александровке, недалеко от Одессы, на специальном избирательном участке №510523, который находится в Одесской областной психиатрической больнице №2, зафиксированы признаки принудительного голосования на выборах 2019. Об этом сообщается на сайте Гражданской сети "ОПОРА".

Наблюдатель зафиксировала, как избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медицинской сестре, которая приводила их в помещение для голосования, о том, что они поставили отметку "в первой строке избирательного бюллетеня". По меньшей мере двое избирателей сообщили такие сведения медицинской сестре.

По указанному факту составлен акт о нарушении. Работники полиции, которые охраняют помещения избирательного участка, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

РБК-Украина писало, что в ходе выборов президента Украины по состоянию на 12:00 в правоохранительные органы поступило 281 заявление и сообщения, связанных с избирательным процессом.

Напомним, наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают, что на участках часто можно увидеть, за кого проголосовал тот или иной избиратель на выборах президента Украины из-за небольшого размера бюллетеня.

Кроме того, на участках уменьшилось количество наблюдателей. Такая ситуация сложилась в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях.