ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МВД зафиксировали более 280 нарушений на выборах

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 12:19
В МВД зафиксировали более 280 нарушений на выборах
Фото: Зорян Шкиряк (УНИАН)

В МВД сообщили, что ситуация в настоящее время спокойная

В ходе выборов президента Украины по состоянию на 12:00 в правоохранительные органы поступило 281 заявление и сообщение, связанное с избирательным процессом. Об этом на брифинге заявил Зорян Шкиряк, член координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Последняя информация состоянием на 12:00 по Украине. Сейчас ситуация в Украине спокойная. Так, на 12.00 осуществляется охрана ОИК. Сейчас до сих пор не открыт один избирательный участок. ЦИК пытается осуществить меры, чтобы дать возможность людям проголосовать", - рассказал он.

"В органы поступило 281 заявление и сообщение, связанных с избирательным процессом. Эти факты связанные с незаконной агитацией, выносом бюллетеней и угрозами", - добавил Шкиряк.

Ранее РБК-Украина сообщало, что МВД зафиксировало почти 180 заявлений о нарушениях на выборах. Министерство внутренних дел (МВД) по состоянию на 11:00 воскресенья, 21 апреля, зафиксировало 179 заявлений о нарушениях избирательного процесса.

Напомним, что на участках уменьшилось количество наблюдателей. Такая ситуация сложилась в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях.

КИУ сообщает о нарушениях в день выборов МВД зафиксировало более 100 заявлений о нарушениях на выборах
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Министерство внутренних дел Украинынарушениявыборы 2019
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь