Під Одесою зафіксували примус до голосування на дільниці у психлікарні

В селі Олександрівка неподалік від Одеси на спеціальній виборчій дільниці №510523, що знаходиться в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, зафіксовано ознаки примусового голосування на виборах 2019. Про це повідомляється на сайті Громадянської мережі "ОПОРА".

Спостерігач зафіксувала, як виборці, котрі виходили з кабінок для голосування, повідомляли медичній сестрі, яка приводила їх у приміщення для голосування, про те, що вони поставили позначку "у першому рядку виборчого бюлетеня". Щонайменше двоє виборців повідомили такі відомості медичній сестрі.

За зазначеним фактом складено акт про порушення. Працівники поліції, які охороняють приміщення виборчої дільниці, викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

РБК-Україна писало, що у ході виборів президента України станом на 12:00 до правоохоронних органів надійшла 281 заява та повідомлення, пов'язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, спостерігачі Комітету виборців України повідомляють, що на дільницях часто можна побачити, за кого проголосував той чи інший виборець на виборах президента України через невеликий розмір бюлетеня.

Крім того, що на дільницях зменшилася кількість спостерігачів. Така ситуація склалася в Миколаївській, Черкаській, Луганській, Житомирській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській областях.