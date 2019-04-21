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Наблюдатели жалуются, что можно увидеть, за кого проголосовал избиратель

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 12:47
Наблюдатели жалуются, что можно увидеть, за кого проголосовал избиратель
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ряд фото избирательных урн с заполненными бюллетенями активно публикуются в социальных сетях

Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают, что на участках часто можно увидеть, за кого проголосовал тот или иной избиратель на выборах президента Украины из-за небольшого размера бюллетеня. Об этом сообщает КИУ в Facebook.

Отмечается, что отметку можно увидеть сквозь прозрачную шкатулку.

"Избиратели часто не сворачивают бюллетень, вбрасывая его в ящик для голосования, поэтому можно увидеть за кого они проголосовали. Таким образом результаты волеизъявления лица могут увидеть посторонние лица, в том числе, другие избиратели, наблюдатели, члены комиссии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ряд фото избирательных урн с заполненными бюллетенями активно публикуются в социальных сетях.

Напомним, в Министерстве внутренних дел отметили, что будут проверять информацию о том, что Владимир Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой бюллетень с результатом волеизъявления.

В частности, добавим, что Комитет избирателей Украины сообщил о незаконной агитации в социальных сетях и на носителях внешней рекламы в день голосования на выборах президента Украины. В пресс-службе сообщали, что также есть проблемы, связанные с опломбированием ящиков для голосования.

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