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Над Одессой уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10"

В Одессе сбили беспилотник (24tv)
Автор: Татьяна Самарук

Сегодня, 15 апреля, над Одессой противовоздушная оборона сбила вражеский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченка.

Отмечается, что сбитый беспилотник собирал разведывательные данные о военных объектах и объектах инфраструктуры.

Кроме того, утром оккупанты выпустили ракету по одному из одесских районов.

"Все должны понимать, что после потопления крейсера "Москва" будет существовать повышенная угроза нанесения ракетных ударов. Поэтому утром враг выпустил ракету по одесскому району", - сказал Марченко.

Сообщается, что, к счастью, ракета разорвалась в воздухе и никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в центре Одессы демонтировали таблички с названиями российских городов.

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