Над Одесою знищили ворожий безпілотник "Орлан-10"

Сьогодні, 15 квітня, над Одесою протиповітряна оборона збила ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.
Зазначається, що збитий безпілотник збирав розвідувальні дані про військові об'єкти та об'єкти інфраструктури.
Окрім того, вранці окупанти випустили ракету по одному із одеських районів.
"Усі повинні розуміти, що після потоплення крейсера "Москва" буде існувати підвищена загроза нанесення ракетних ударів. Тому вранці ворог випустив ракету по одеському районі", - сказав Марченко.
Повідомляється, що на щастя, ракета розірвалась у повітрі та ніхто не постраждав.
Раніше ми повідомляли, що в центрі Одеси демонтували таблички з назвами російських міст.
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