RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Над Одесою знищили ворожий безпілотник "Орлан-10"

В Одесі збили безпілотник (24tv)
Автор: Тетяна Самарук

Сьогодні, 15 квітня, над Одесою протиповітряна оборона збила ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.

Зазначається, що збитий безпілотник збирав розвідувальні дані про військові об'єкти та об'єкти інфраструктури.

Окрім того, вранці окупанти випустили ракету по одному із одеських районів.

"Усі повинні розуміти, що після потоплення крейсера "Москва" буде існувати підвищена загроза нанесення ракетних ударів. Тому вранці ворог випустив ракету по одеському районі", - сказав Марченко.

Повідомляється, що на щастя, ракета розірвалась у повітрі та ніхто не постраждав.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Одеси демонтували таблички з назвами російських міст.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна в УкраїніВторгнення Росії до України