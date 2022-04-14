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В центре Одессы демонтировали таблички с названиями российских городов

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Одесса, Четверг 14 апреля 2022 17:02
В центре Одессы демонтировали таблички с названиями российских городов Фото: в центре Одессы демонтировали таблички с названиями российских городов (suspilne.media)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе на Думской площади сняли таблички с названиями российских городов. Вместо них планируют добавить города, которые активно помогают городу во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"На Думской площади в Одессе 14 апреля демонтировали пять табличек российских городов-побратимов: Волгограда, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Таганрога", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области начали ликвидацию останков памятников тоталитарного режима. Так, в Стрые на площади Рынок была демонтирована стела-памятник советскому воину.

Добавим, в Мукачево демонтировали памятник советскому танку, который был установлен в городе с 1969 года.

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