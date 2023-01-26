Под Одессой в многоквартирном доме взорвался баллон с газом: есть жертва (фото)

В Кодимі Одеської області в багатоквартирному будинку на 2 поверхи трапився вибух газового балона. Одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Так, про вибух газового балона на одній із вулиць у м. Кодима надійшло до Служби порятунку вчора, 25 січня, о 15:48.

"Вогнеборці оперативно прибули на місце та встановили, що горить домашнє майно на 1-му поверсі багатоквартирного 2-поверхового житлового будинку. У квартирах повибивало вікна", - розповіли в службі.

Фахівці ДСНС врятували двох людей, ще двох евакуювали у безпечне місце (з них одна дитина).

"О 16:31 пожежу ліквідували на площі 50 м2. На місці пожежі виявлено загиблого чоловіка", - додали вогнеборці.