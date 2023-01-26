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Под Одессой в многоквартирном доме взорвался баллон с газом: есть жертва (фото)

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Одеса, Четвер 26 січня 2023 10:40
Под Одессой в многоквартирном доме взорвался баллон с газом: есть жертва (фото) Фото: у Кодимі Одеської області у багатоквартирному будинку стався вибух газу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

В Кодимі Одеської області в багатоквартирному будинку на 2 поверхи трапився вибух газового балона. Одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, про вибух газового балона на одній із вулиць у м. Кодима надійшло до Служби порятунку вчора, 25 січня, о 15:48.

"Вогнеборці оперативно прибули на місце та встановили, що горить домашнє майно на 1-му поверсі багатоквартирного 2-поверхового житлового будинку. У квартирах повибивало вікна", - розповіли в службі.

Фахівці ДСНС врятували двох людей, ще двох евакуювали у безпечне місце (з них одна дитина).

"О 16:31 пожежу ліквідували на площі 50 м2. На місці пожежі виявлено загиблого чоловіка", - додали вогнеборці.

Нагадаємо, в Києві у житловому багатоповерховому будинку у Голосіївському районі стався вибух акумулятора через коротке замикання електромережі.

Крім того, у багатоповерхівці Нововолинська (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок інциденту двоє людей отримали травми.

Також в столичному кіоску їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон, через що постраждали п'ятеро людей.

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