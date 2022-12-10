В одному із кіосків Києва вибухнув газовий балон: є постраждалі

У Голосіївському районі Києва в одному із кіосків їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон. Внаслідок події постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"9 грудня о 19:27 до Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській, 34-Б у Голосіївському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Після прибуття рятувальників з'ясувалося, що у металевому кіоску із приготування їжі швидкого приготування стався вибух газового балона з подальшим горінням. Вогнем було охоплено 2 суміжні кіоски.

Внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей: з них 2 працівники кіоску з приготування їжі, 1 відвідувач, 1 людина, яка намагалася гасити пожежу та продавець суміжного магазину з продажу мобільних аксесуарів.

Внаслідок пожежі обидва кіоски згоріли повністю.