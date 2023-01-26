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Под Одессой в многоквартирном доме взорвался баллон с газом: есть жертва (фото)

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Одесса, Четверг 26 января 2023 10:40
Под Одессой в многоквартирном доме взорвался баллон с газом: есть жертва (фото) Фото: в Кодыме Одесской области в многоквартирном доме произошел взрыв газа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Кодыме Одесской области в многоквартирном доме на 2 этажа произошел взрыв газового баллона. Один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, о взрыве газового баллона на одной из улиц в г. Кодыма поступило в Службу спасения вчера, 25 января, в 15:48.

"Пожарные оперативно прибыли на место и установили, что горит домашнее имущество на 1-м этаже многоквартирного 2-этажного жилого дома. В квартирах выбило окна", - рассказали в службе.

Специалисты ГСЧС спасли двух человек, еще двоих эвакуировали в безопасное место (из них один ребенок).

"В 16:31 пожар ликвидировали на площади 50 м2. На месте пожара обнаружен погибший мужчина", - добавили огнеборцы.

Напомним, в Киеве в жилом многоэтажном доме в Голосеевском районе произошел взрыв аккумулятора из-за короткого замыкания электросети.

Кроме того, в многоэтажке Нововолынска (Волынская область) взорвались два газовых баллона. В результате происшествия два человека получили травмы.

Также в столичном киоске пищи быстрого приготовления взорвался газовый баллон, из-за чего пострадали пять человек.

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