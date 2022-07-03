Под Одессой к берегу прибило мину: что известно

В городе Южный Одесской области нашли мину. Ее прибило к берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспильне Одесса ".

По информации Южненского городского совета, раненых нет.

"В городе Южный успешно ликвидировали очередную мину, которую прибило к побережью", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, это не первая мина, которую выносит к побережью Одесской области.

До этого, в Одесском заливе обнаружили всплывшую морскую мину. Контролируемым подрывом ее обезвредили.

Напомним, пляжи Одессы и региона заминированы. Посещать их категорически запрещено.

Причем в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области развеяли фейк о том, что пляжи в регионе якобы разминировали.

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