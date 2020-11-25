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Під Одесою автомобіль збив пішохода та перекинувся, є загиблий і постраждалі

Одеська область, Середа 25 листопада 2020 16:17
Під Одесою автомобіль збив пішохода та перекинувся, є загиблий і постраждалі
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

В Одеській області біля ринку "7-й кілометр" сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП). У результаті аварії загинула людина та ще двоє постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, водій ВМW не впорався з керуванням та збив 27-річного пішохода, після чого з'їхав у кювет та перекинувся. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події, а водій та його 26-річний пасажир з травмами різної тяжкості були госпіталізовані.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Вирішується питання про обрання водієві запобіжного заходу.

Під Одесою автомобіль збив пішохода та перекинувся, є загиблий і постраждалі

Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні зранку в Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автокрана і маршрутного автобуса, у результаті чого постраждали троє людей.

Крім того, 24 листопада, у Харкові сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого постраждали шестеро людей, серед них дитина.

Також вчора в Черкаській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з участю двох вантажівок і легковика. В результаті аварії загинули дві людини, серед жертв - дитина.

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